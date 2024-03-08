Üye Girişi
Haberler

Yüksekova'da İlk Kadın Otobüs Şoförüne Özel Kutlama

Güncelleme:

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförü olan Züleyha Arslan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Çimşit, Arslan'a çiçek vererek gününü kutladı ve ilçede kamuda çalışan kadın sayısını açıkladı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförü olan Züleyha Arslan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaymakam Çimşit, Yüksekova Belediyesinde çalışan otobüs şoförü Arslan'ın gününü kutlamak için Cengiz Topel Caddesi'ndeki otobüs durağına gitti.

Çimşit, yolcu almak için durağa gelen Arslan'ın yanına giderek kendisine çiçek verdi, gününü kutladı.

Duraktaki kadınlara da çiçek hediye eden Çimşit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle yaptıkları tespitlerde ilçede kamuda çalışan 2 bin 300 kadın bulunduğu söyledi.

Çalışan kadınların tamamına gül hediye ettiklerini anlatan Çimşit, şöyle konuştu:

"Bugün özellikle belediyedeki mesai arkadaşlarımla ilk kadın otobüs şoförümüz Züleyha Arslan'ın yanına geldik. Züleyha hanım bizim için önemli. Belediyede halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Yaklaşık bir yıldır belediyemizde görev yapıyor. Bu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarihinde bir ilk. Züleyha hanımın D sınıfı ehliyeti var. Özelde araç kullanıyordu. Tecrübesinden yararlanmak ve ilçedeki kadınlarımıza örnek olmasını sağlamak adına işe aldık. Yolcularımızın can güvenliğini ona emanet ettik. Bir yıldır görevini en iyi şekilde yapıyor. Züleyha hanımı bugün kadınlar gününde direksiyon başında ziyaret ettik, gününü kutladık."

Duygusal anlar yaşayan Arslan ise "Mesleğin cinsiyeti yoktur. Kadınlar her alanda başarılı olabilir. Çok mutlu oldum ve heyecanlıyım. Hayallerimi gerçekleştirmeme vesile olan Hakkari Valiliği ile Yüksekova Kaymakamlığına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Çimşit Yüksekova Kadın Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 9 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir? Durali Kolpak kimdir? AK Parti Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı Ercan Sağlam ve Hülya Oruç kimdir? Ali Evren Eryıldız kimdir? Memleket Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Ali Evren Eryıldız kaç yaşında, nereli? Erol Kahraman kimdir? AK Parti Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kağıthane adayı Burhan Damarlı ve Sidar Yıldız kimdir? Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title