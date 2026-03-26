Hakkari Yüksekova'da Heyelan Sonrası Kapanan Yol Trafiğe Açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan Yüksekova-Yeniköprü kara yolu, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Ekipler, bölgede kayaların temizlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün meydana gelen heyelan sonrası kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından bugün yeniden trafiğe açıldı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle dün Yüksekova-Yeniköprü kara yolunun 17'nci kilometresinde, çöplük mevkisi yakınlarında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçalarının yolu kapatmasıyla trafiğe kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle dün çalışmalara ara verildi. Bugün sabah saatlerinde Karayolları ekipleri yeniden bölgede çalışma yaparak yolu tek şerit olarak ulaşıma açtı.

Ekipler, yoldaki kayaların temizlenmesi için bölgede çalışmaları sürüyor.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
