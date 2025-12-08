Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu, ekiplerin çalışması sonucunda trafiğe açıldı.
Kentte etkili olan yağışların ardından Yüksekova- Dağlıca kara yolunun 42. ve 49. kilometrelerinde heyelan meydana geldi.
Dağlık alandan kopan kaya parçaları ve sürüklenen toprağın yolu kapatması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla toprak ve kaya parçalarını temizleyerek yolu trafiğe açtı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel