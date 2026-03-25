Yüksekova'da heyelan anları kamerada

Yüksekova kara yoluna dağdan kopan kaya parçaları düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, ekipler yolda temizlik çalışması başlattı.

Yüksekova-Yeniköprü kara yolunun 17'nci kilometresinde, çöplük mevkisi yakınlarında saat 16.30 sıralarında heyelan oldu. Sürücüler, dağdan kopan kaya parçalarının yola doğru indiğini fark ederek araçlarını durdurdu. Bu sırada dev bir kaya kütlesi de yola düşerek parçalandı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Ekipler, yoldaki kayaların temizlenmesi için bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı