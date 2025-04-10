Yüksekova'da fırtına okulun çatısını uçurdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına, Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu'nun çatısını uçurdu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Ortaokulu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Fırtına nedeniyle okul binasının çatısı büyük bir gürültüyle koparak yere savruldu. Olay sırasında okulda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkililer, benzer risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.