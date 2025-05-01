Yüksekova’da Domuz Sürüsü Görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin kırsal kesiminde sürü halinde dolaşan domuzlar kameralara yansıdı. Belde sakinleri, yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılması gerektiğini vurguladı.
Yüksekova'da domuz sürüsü görüntülendi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinin kırsal kesiminde domuzlar sürü halinde görüntülendi.
İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinin kırsal kesiminde sürü halinde dolaşan domuzlar kameralara yansıdı. Kırsal kesimde sürü halinde tepeye çıkan çok sayıda domuz, anbean görüntülendi.
Belde sakinleri, yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan yaban hayvanlar için bölgeye yiyecek bırakılmasını istediler.