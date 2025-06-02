Yüksekova'da Çinko Madeni Yüklü TIR Alev Aldı

Yüksekova'da Çinko Madeni Yüklü TIR Alev Aldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki çinko madeni yüklü bir TIR, bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden seyir halindeyken alev alan çinko madeni yüklü TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

Yüksekova'dan İran'a çinko maden taşıyan Cemal Aslan yönetimindeki i 65 ABK 488 plakalı TIR, sabah saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aslan aracı terk ederken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen Yüksekova Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Bir süre kapalı kalan yol ise TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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