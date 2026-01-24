Haberler

Hakkari'de mezra yoluna düşen çığ temizlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası yoluna düşen çığ, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.

Yöre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, kar yığınlarını temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
