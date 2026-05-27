Haberler

Köyde asırlık bayram geleneği yaşatılıyor

Köyde asırlık bayram geleneği yaşatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de yaklaşık bir asırdır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği, bu bayramda da devam etti. Köylüler bayram namazının ardından birlikte kahvaltı yapıp ev ev dolaşarak bayramlaştı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy'de yaklaşık bir asırdır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği, bu bayramda da devam etti. Bayram namazının ardından bir araya gelen köylüler, toplu kahvaltı yaptıktan sonra ev ev dolaşarak bayramlaştı.

Yüksekova'ya 14 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Kadıköy'de yaşayanlar, geçmişten günümüze taşınan bayram geleneğini bu yıl da sürdürdü. Sabah erken saatlerde camide bayram namazını kılan köylüler, namaz sonrası bayramlaşıp yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Köyde belirlenen evlerde topluca kahvaltı yapan köylüler, daha sonra hep birlikte ev ev dolaşıp bayram ziyaretlerinde bulundu. Öğle ve akşam saatlerinde de yine belirlenen evlerde verilen yemeklerde bir araya gelen köylüler, eski bayramları yad ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

'KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRIYORUZ'

Köylülerden Firuz Açıkel (45), geleneklerini bir asırdır yaşattıklarını belirterek, "Her bayram köyümüzdeki bütün fertler camide bayram namazı kılıp bayramlaşıyoruz. Geçmişten bu yana gelen bayram geleneğimizi hiç ara vermeden bugünlere kadar sürdürüyoruz. Birbirleriyle küs olan kişileri, camide herkesin huzurunda barıştırıyoruz. Sabah camide namaz kıldıktan sonra toplu bir şekilde mezarlığı ziyaret ediyoruz. Daha sonra da belirlenen evlerde kahvaltı yapıp, köydeki evleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutluyoruz. Öğle ve akşam da aynı şekilde belirlenen evlerde toplu yemeğe katılıyoruz" dedi.

'BU GELENEĞİ BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ'

Köy sakinlerinden Hüsnü Onat (57) ise "Köyümüzde yıllardır bu gelenek devam ediyor. Bayram için köye gelen yaklaşık 2 bin kişi toplu halde ev ev dolaşıp bayramlaşıp şeker topluyoruz. Dedelerimizden ve babalarımızdan gelen bu geleneği bizden sonraki nesillere de aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Bahçeli'yi eleştiren gazeteci Fuat Uğur'a MHP'den sert yanıt geldi
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi