Yüksekova'da askeri üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması sürüyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, rakımı 2 binin üzerindeki askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan ve kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yol, ekiplerin yoğun çalışmasıyla açılmaya başlandı.

Yüksekova'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 135 rakımlı Onbaşılar köyü Çobanpınar Mezrası'ndaki askeri üs bölgesinin yolunda son yağışlarla birlikte kar kalınlığı bazı noktalarda 5 metreye ulaştı. Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, açılan yolda yer yer kar tünelleri oluştu. Toplam 6 kilometrelik yolun 5 gün süren çalışmalar sonucunda 3 kilometrelik kısmı ulaşıma açılırken, kalan bölümde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

