Yüksekova'da akbabalar sürü halinde görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akbabalar sürü halinde görüntülendi.

Bölgede tek tek görülen akbabalar, bu sefer sürü halinde kameralara yansıdı. Kepçe operatörü olan Ertan Kepenek, İran sınırında çalıştığı sırada sürü halinde akbabayla karşılaştı. İlk kez sürü halinde akbabaları gören Kepenek, hemen cep telefonuyla kayıt altına aldı. Saniye saniye akbabaları kayıt altına alan Kepenek, "Her zamanki gibi çalışıyordum. İlerlediğim sırada hemen sol tarafında sürü halinde duran akbabaları gördüm. Bende hemen cep telefonumu çıkartarak o anları kayıt altına aldım. Sürü halinde olması beni şaşırttı" dedi.