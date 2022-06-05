Yüksekova'da, 51 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

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Yüksekova'da, 51 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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Yüksekova'da, 51 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide çuvallar içinde 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda arazide çuvallar içinde 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyü Tatlıcak mezrası kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. Bölgeye operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde arazide 51 kilo 514 gram eroin ele geçirildi. Uyuştucu ticareti şüphelilerinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.


- Hakkari
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Yüksekova Jandarma Hakkari Güncel Haberler

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