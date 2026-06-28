Haberler

Hakkari'de otomobilde 28,2 kilo uyuşturucu ele geçirildi; kamu görevlisi tutuklandı

Hakkari'de otomobilde 28,2 kilo uyuşturucu ele geçirildi; kamu görevlisi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 28,2 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda gözaltına alınan kamu görevlisi Z.A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 28,2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan kamu görevlisi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin de katıldığı arama gerçekleştirildi. Aramada 14 kilogram metamfetamin, 7,1 kilogram eroin, 3 kilogram toz esrar ve 4,1 kilogram skunk olmak üzere toplam 28,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda otomobilde bulunan ve kamu görevlisi olduğu belirlenen Z.A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’in skandal '1915 olayları' kararına Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi

İsrail'in Türkiye'yi hedef alan kararına Dışişleri'nden sert tepki
ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri durduruldu

Korkulan oldu! Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim masayı dağıttı
TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı

TSK ve AFAD ekipleri Venezuela'da! Zamana karşı yarışıyorlar
Çeşme'de araba fiyatına adisyon

Bu sezonun rekoru erken geldi! Araba fiyatına adisyon
Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak

Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı

Hakkında gözaltı kararı verilmişti! Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı