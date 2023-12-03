Yüksekova'da 12 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol kontrol noktasında durdurulan araçta 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polisin 'dur' ihtarında bulunduğu araçtakiler kaçmaya çlıştı. Takip sonucu araç, önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 12 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.