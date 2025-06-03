Yükseköğretim Çalışanlarının Karar Mekanizmalarında Yer Alması İçin Yeni Kanun Çağrısı

Eğitim-Bir-Sen ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle yükseköğretimin ele alındığı kongrenin ardından 78 akademisyen tarafından hazırlanan sonuç bildirisinde, yükseköğretim çalışanlarının her türlü karar mekanizmasında yer almalarını sağlayan nitelikte yeni bir yükseköğretim kanununun hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle 26-27 Mayıs'ta düzenlenen "Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kongresi"nin ardından 78 akademisyenin katkısıyla hazırlanan sonuç bildirisi yayımlandı.

Kongrede, zengin ve nitelikli bir akademik zeminde sunulan 40 bildiriyle oturumlarda ortaya çıkan temel görüşler, sistematik biçimde sınıflandırılarak yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik çözüm önerileri sonuç bildirisinde ortaya konuldu.

Bildiride, yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çözüm önerileri, üniversiteleşme politikalarından kalite anlayışına, kontenjan planlamasından öğretmen yetiştirmeye, istihdam, iş güvencesi ve özlük haklarından akademik özgürlük ve etik denetime kadar uzanan kapsamlı bir çerçevede 11 temel başlık toplandı.

"Üniversite özerkliği yasal güvence altına alınmalı"

Sonuç bildirisinde, yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması için doğru ve yeterli yasa değişiklikleriyle birlikte ahlaki, entelektüel ve kültürel bir paradigma değişiminin gerekliliği vurgulandı.

Bu paradigma değişiminin yönetimsel bir reform ile birlikte insanı yeniden merkeze alan, aklı ve ruhu birlikte geliştirmeyi hedefleyen yeni bir medeniyet tasavvuru olması gerektiğine işaret edildi.

Sonuç bildirisinde yer alan bazı öneriler şöyle;

"Yükseköğretim Kurulunun yapısı aşırı merkeziyetçilikten, stratejik rehberlik yapan evrensel bir kuruma doğru dönüştürülmelidir. Yükseköğretim kurumlarının yönetiminde yetkilerin tek bir merkezde temerküz etmesini önleyen ve yükseköğretim çalışanlarının her türlü karar mekanizmasında yer almalarını sağlayan nitelikte yeni bir yükseköğretim kanunu hayata geçirilmeli. Üniversite yönetim yetkileri senato, fakülte kurulları ve iç denetim birimlerine dağıtılmalıdır. Üniversite özerkliği yasal güvence altına alınmalı, siyasi veya bürokratik müdahalelere karşı korunmalıdır. Öğrenciler, çalışanlar (akademik-idari) ve yetkili sendika temsilcisi senato ve üniversite yönetim kurulu çalışmalarına yerine ve konuya göre, karara ortak olarak ya da gözlemci olarak katılabilmelidir. Mezun izleme sistemleri daha etkin çalışmalı ve kalite döngüsüne istihdam ve iş gücü verileri entegre edilmelidir. Dijital dönüşüm ve kalite güvence süreçleri eşgüdüm içinde yeniden yapılandırılmalıdır. Yerel üniversiteler, bölgesel kalkınma hedeflerine hizmet edecek biçimde yapılandırılmalıdır. Tematik ve ihtisaslaşmış üniversite modeli yaygınlaştırılmalıdır. Meslek yüksekokulları, sektörle entegre halinde, illerin etkili alan yöneticileri ile ortak yönetim kurulları oluşturulmalı, mesleki beceriyi geliştirmeye yönelik nitelikli eleman yetiştirmeye odaklanmalıdır. Üniversite bünyesindeki idari personel için kariyer planlaması netleştirilmeli, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli ve objektif kriterlerle yapılmalıdır."

Ayrıca bildiride, yükseköğretim bağlamında, eğitim politikalarına yön veren Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu gibi kurumlar arasında sürdürülebilir ve sağlıklı bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.