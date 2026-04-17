İstinaf, Seçil Erzan'a verilen 102 yıllık hapis cezasını bozdu

İSTANBUL, -Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından bozuldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek istinaf başvurularını yerinde buldu. Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken daire, kararın bozulmasına hükmetti. Dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Öte yandan daire, bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını da usul eksiklikleri nedeniyle bozarken, bazı sanıklar yönünden verilen kararları ise hukuka uygun buldu.

