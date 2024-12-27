Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Depreme Hazırlık Üzerine Konuştu

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Afyonkarahisar'da "Depreme hazır mıyız?" konulu söyleşiye katıldı.

Moriwaki, Belediye Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen söyleşide, Türkiye ile Japonya'da gerçekleşen depremlerin karşılaştırmasını yaptı.

Türkiye'deki fay hatlarıyla ilgili bilgi veren Moriwaki, "Afyonkarahisar'da 31 fay hattı var. Burada çok büyük bir deprem beklemiyoruz. Deprem olabilir ama çok fazla değil. 2002 yılında 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki kez deprem olduğunu hatırlıyorsunuzdur. 2024 yılında da deprem oldu. Küçüktü ama merkeze yakındı. Bu bir uyarı gibi de algılanabilir. Ama yine de çok büyük bir deprem beklemiyorum."

Moriwaki, deprem için eğitiminin önemini vurguladı.

Okullarda yapılan tatbikatlara dikkat çeken Moriwaki, "Japonya'da öğrenciler, özellikle deprem beklenen bölgelerde okulda ayrı bir ders olarak bunu görüyor. Ayda iki defa bu tatbikatları yapıyorlar. Bu eğitimler ve tatbikatlar çok önemli."ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da programda konuşma yaptı.

Programa, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.