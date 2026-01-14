Bakan Uraloğlu: "Ankara ve İstanbul Arasında 8 Ek Yht Seferi Gerçekleştireceğiz"

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, okulların ara tatil döneminde YHT ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını belirterek, "Ankara- İstanbul arasında 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ana hat ve bölgesel trenlerimize ise toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, okulların ara tatilinde artan yolcu talebi için yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

YHT'ye 3 Bin 864 Kişilik 8 Ek Sefer

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerini belirterek, "Ankara-İstanbul arasında 4 günde karşılıklı olarak 8 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak" açıklamasında bulundu.

İlave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15 'de, İstanbul'dan ise 17.45' de gerçekleştirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "16 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" şeklinde konuştu.