Bakan Uraloğlu: Ara tatilde trenlerde 24 bin kişilik kapasite artışı sağlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak için yüksek hızlı trenlerde ek seferler ve ilave vagonlarla kapasite artışı sağlayacaklarını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eğitim öğretime verilen ara tatilde artan yolcu talebine yanıt vermek için yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ana hat ve bölgesel trenlerimize ise toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız" dedi.

'DEMİR YOLUNDA TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ'

Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat'ta ek seferler düzenleyeceklerini belirterek, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te hareket edeceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Van Gölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenleri'ne vagon ilavesi yapılacağını aktardı. Uraloğlu, "16 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" dedi.

