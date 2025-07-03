Yüksek Gerilim Hattındaki Karga, Tarlada Yangın Çıkardı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yüksek gerilim hattındaki telde elektrik akımına kapılan karga düştüğü tarlada ot yangının neden oldu. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin üstünden geçen yüksek gerilim hattında tele konan karga, elektrik akımına kapıldı. Yanıp tarlaya düşen karga, otları tutuşturdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Haber: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),