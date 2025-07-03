Yüksek Gerilim Hattındaki Karga, Tarlada Yangın Çıkardı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki tele konan karga elektrik akımına kapılarak tarlaya düştü. Düşen karga, yanarak ot yangınına neden oldu ancak itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yüksek gerilim hattındaki telde elektrik akımına kapılan karga düştüğü tarlada ot yangının neden oldu. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin üstünden geçen yüksek gerilim hattında tele konan karga, elektrik akımına kapıldı. Yanıp tarlaya düşen karga, otları tutuşturdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.
Haber: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel