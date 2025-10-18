Haberler

Yüksek Gerilim Hattında Çalışırken Düşerek Hayatını Kaybetti

Yüksek Gerilim Hattında Çalışırken Düşerek Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan Coşkun Akkuş, çıktığı elektrik direğinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yaptığı sırada çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek zemine düşen Coşkun Akkuş (51), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Zengibar Kalesi mevkisinde meydana geldi. Bölgede enerji nakil hattında çalışan Coşkun Akkuş, çıktığı 12 metre yükseklikteki elektrik direğinde dengesini kaybedince zemine düştü. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Coşkun Akkuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası Akkuş'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
