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Yüksek gerilim hattında akıma kapılarak yaralandı

Yüksek gerilim hattında akıma kapılarak yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan bir şahıs yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan bir şahıs yaralandı.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yüksek gerilim hattına çıkan F.B. akıma kapılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bulunduğu yerden alınan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.B.'nin hastanede tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğanşehir Malatya Güncel Haberler

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