Yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 1 yaralı

Yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 1 yaralı

MALATYA'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı saman yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

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MALATYA'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı saman yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'dan İskenderun'a giden, 53517 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SF 719 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada yaralanan saman yüklü TIR'ın sürücüsü, ihbarla gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

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