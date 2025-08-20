Yük Gemisinde Deniz Düşen Personel Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında dengesini kaybederek denize düşen yük gemisi çalışanı İbrahim Uzun, yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından yaşamını yitirdi. Uzun'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yük gemisinden denize düşen personel yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 18 Ağustos'ta Karaburun açıklarında seyreden yük gemisi çalışanı İbrahim Uzun (40), dengesini kaybederek denize düştü.

Gemideki diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Aliağa ve Karaburun ilçelerine bağlı deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Başlatılan arama kurtarma çalışmasında Uzun'un cansız bedenine ulaştı.

Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile 5 yıllık imza

Süper Lig devi, yeni yıldızına 5 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.