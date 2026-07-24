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Konya'da İş Cinayeti: Yük Asansöründe Akıma Kapılan İşçi Can Verdi

Konya'da İş Cinayeti: Yük Asansöründe Akıma Kapılan İşçi Can Verdi
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Konya'da bir plazanın dış cephe kaplamasını yapan Abdulkadir Altıkat, kullandığı yük asansöründe elektrik akımına kapılarak 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri Altıkat'ın öldüğünü belirledi ve ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi; inceleme sürüyor.

KONYA'da yapımı devam eden bir plazanın dış cephe kaplamasını yapan Abdulkadir Altıkat, kullandığı yük asansöründe elektrik akımına kapılarak 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde yapımı devam eden bir plazada meydana geldi. Dış cephe kaplama ustası Abdulkadir Altıkat, kaplamasını sürdürdüğü inşaatta bulunan yük asansörüne bindi. Asansör 7'nci kata geldiğinde Abdulkadir Altıkat, elektrik akımına kapılarak zemine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altıkat'ın öldüğünü belirledi. Abdulkadir Altıkat'ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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