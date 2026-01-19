Yargıtay'da Ysk Üyeliği İçin Seçim Başladı, İlk Turda Sonuç Alınamadı, Seçime Yarın Devam Edilecek

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Ahmet Yener ile 5 üyenin görev süresi doldu. Başkan Yener ve üyelerin yerine, Yargıtay ve Danıştay'da yeni üyeler seçilecek. Bu kapsamda, Yargıtay'da 3 YSK üyeliği için seçim başladı, ilk turda sonuç alınamadı, seçime yarın devam edilecek.

11 üyeli YSK'da Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Yargıtay kontenjanından YSK'ya seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün yerine yeni üyeler belirlenecek.

YSK'ya Yargıtay kontenjanından seçilen ve görev süresi dolan Başkan dahil 3 üyenin yerine, yenilerinin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim başladı.

12 Yargıtay üyesi yarışıyor

Yargıtay'daki 12 üyenin aday olduğu seçimin ilk turunda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı, seçime yarın devam edilecek. Yargıtay'daki seçimde üyeler İhsan Kamil Akçadırcı, Mehmet Aksu, Mehmet Arı, Orhan Balbal, Nurullah Bodur, Durak Çetin, Salim Çevik, Mustafa Çorumlu, Fikret Demir, Mustafa Erol, Cengiz Turhan ve Mustafa Yapıcı yarışıyor.

Danıştay'da da seçim yapılacak

YSK'nın Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün yerine Danıştay'da ise seçim henüz yapılmadı, Danıştay Büyük Genel Kurulu'nda seçimin yarın yapılması öngörülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği, üyelerin 6 yıl süreyle görev yapıyor. Süresi biten üye yeniden seçilebiliyor. Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında Yargıtay ve Danıştay'da seçim yapılıyor ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler göreve devam

Yeni üyelerin tamamı seçilene kadar eski üyeler görevlerine devam edecek.

YSK'da görev süresi biten üyelerin yerine Yargıtay ve Danıştay'da yapılacak seçim sonucu belirlenecek yeni YSK üyeleri, yemin edecek.

Yemin töreninin ardından YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan üye, YSK'nın yeni başkanı olacak.