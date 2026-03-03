Haberler

YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu, 2025 yılı nüfus verilerine dayanarak illerin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti. 81 il için milletvekilleri dağılımı yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2025 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2025 yılı nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Bursa'dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir'den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara'dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul'dan çıkan 96 milletvekili için ise 3 seçim çevresi oluşturuldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İLİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI
İLİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI




ADANA
15
KOCAELİ
14
ADIYAMAN
5
KONYA
15
AFYONKARAHİSAR
6
KÜTAHYA
4
AĞRI
4
MALATYA
6
AMASYA
3
MANİSA
10
ANKARA
37
KAHRAMANMARAŞ
8
ANTALYA
18
MARDİN
6
ARTVİN
2
MUĞLA
8
AYDIN
8
MUŞ
3
BALIKESİR
9
NEVŞEHİR
3
BİLECİK
2
NİĞDE
3
BİNGÖL
3
ORDU
6
BİTLİS
3
RİZE
3
BOLU
3
SAKARYA
8
BURDUR
3
SAMSUN
9
BURSA
21
SİİRT
3
ÇANAKKALE
4
SİNOP
2
ÇANKIRI
2
SİVAS
5
ÇORUM
4
TEKİRDAĞ
8
DENİZLİ
7
TOKAT
5
DİYARBAKIR
12
TRABZON
6
EDİRNE
4
TUNCELİ
2
ELAZIĞ
5
ŞANLIURFA
15
ERZİNCAN
2
UŞAK
3
ERZURUM
5
VAN
8
ESKİŞEHİR
7
YOZGAT
3
GAZİANTEP
14
ZONGULDAK
5
GİRESUN
4
AKSARAY
4
GÜMÜŞHANE
2
BAYBURT
1
HAKKARİ
3
KARAMAN
3
HATAY
10
KIRIKKALE
3
ISPARTA
4
BATMAN
5
MERSİN
13
ŞIRNAK
4
İSTANBUL
96
BARTIN
2
İZMİR
28
ARDAHAN
2
KARS
3
IĞDIR
2
KASTAMONU
3
YALOVA
3
KAYSERİ
10
KARABÜK
2
KIRKLARELİ
3
KİLİS
2
KIRŞEHİR
2OSMANİYE
4


DÜZCE
3


TOPLAM
600
Kaynak: AA / Emrullah Cesur
