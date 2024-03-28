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Yüksek Seçim Kurulu'ndan iftar kararı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçiminin "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.

SANDIK KURULU GÖREVLİLERİ İFTAR SAATİNDE MOLA VERECEK Mİ?

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan iftar kararı

OY SAYIM VE DÖKÜM İŞLEMLERİ ARALIKSIZ YAPILACAK

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Nuri Aga:

İyi de zaten kamu personellerinin %90 ı görev istemedi siz reysen görev verdiniz.İnsanlar oruçlu olacak, makine ya da robot değil bu insanlar. Utanmadan o gün oruç tutmayın diyeceksiniz insanlara.

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Banu Çelik:

Abartma.

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Nuri Aga:

Banucuk ben abartmam

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