YSK, CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin Devamına Karar Verdi

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin devamına karar verdiklerini belirterek "Başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurulun bugünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025-254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin düzey gelen bugün Sariyer İlçe Seçim Kuruluna tebliğ üzerine Sariyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmediği hususunda kurulumuzdan görüş alındı.

Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2025/302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir."