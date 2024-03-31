YSK Başkanı Ahmet Yener: Yayın yasağı kalktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yayın yasaklarının kalktığını açıkladı. Yener, "Şu an itibariyle yayın yasağı kalmıştır. Hepimize, ülkemize, demokrasimize hayırlı olsun" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kalktığını duyurdu. Yayın yasağını delen televizyon ve haber kanalları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Yener, açıklamasında şunları kaydetti:

"İl ilçe seçim kurulu hakimlerimize, personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Ayrıca yayın yasağına riayet eden basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ancak biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da cumhuriyet başsavcılığı suç duyurusunda bulunacağımızı sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu an itibariyle yayın yasağı kalmıştır. Hepimize, ülkemize, demokrasimize hayırlı olsun."