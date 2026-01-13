Haberler

Terör örgütü YPG/SDG, Halep'in doğusundaki Hamima köyü civarına kamikaze İHA'larla saldırı düzenledi

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki Hamima köyüne YPG/SDG tarafından kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Suriye ordusunun karşılık verdiği bildiriliyor.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hamima köyü çevirisine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, terör örgütünün Halep'in doğusundaki Hamima köyü çevresine kamikaza İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Öte yandan SANA'nın Suriye ordusu kaynaklarına dayandırdığı diğer bir haberinde, Suriye ordusunun Hamima köyü çevresine kamikaza İHA'larla yaptığı saldırıya karşılık olarak YPG/SDG'nin Deyr Hafir bölgesindeki mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi.

Haberde, saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
