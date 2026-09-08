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Yozgat Valisi Özkan'dan Sağlıklı Hayat Merkezine ziyaret

Yozgat Valisi Özkan'dan Sağlıklı Hayat Merkezine ziyaret
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özkan'a ziyaretinde, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan ve merkez çalışanlarından sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Özkan, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Merkezlerde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetleri sunulduğunu anımsatan Özkan, "Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetlerinin, toplum sağlığının korunması, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolaylıkla erişebilmesi açısından memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum. " ifadesini kullandı.

Özkan, bu hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında emeği bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Karaarslan da vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi, hastalıklardan korunması, erken teşhis ve tarama hizmetlerinden yararlanma oranlarının artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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