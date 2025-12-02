Haberler

Yozgat Valisi Özkan'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Vali Mehmet Ali Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin önemine dikkat çekerek, devletin bu konudaki desteklerini vurguladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu özel günün, engelli bireylerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesine yönelik anlamlı bir tarih olduğunu belirtti.

Devletin sosyal devlet anlayışıyla engelli vatandaşların ekonomik ve sosyal yaşamını desteklemek amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmamasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir hayat diliyorum."

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
