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Yozgat Valisi'nden 15 Temmuz mesajı: Destan yaşatılıyor

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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o karanlık gecenin unutulmadığını, demokrasiye sahip çıkan milletin yazdığı kahramanlık destanının aynı inanç ve kararlılıkla yaşatılmaya devam edildiğini belirtti.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurarak tanklara, uçaklara ve silahlara karşı canı pahasına direndiğini vurgulayan Özkan, "Derin bir şuurun tezahürü olarak, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek göğsünü hain darbecilere siper eden ve 'Tanklardan büyük yüreğim var.' diyen aziz milletimiz, gelecek kuşaklara eşsiz bir örnek sergilemiştir." ifadelerini kullandı

Ülkenin birliğine, beraberliğine ve geleceğine yönelik tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar diliyorum. İradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizi saygı, minnet ve şükranla selamlıyor; 15 Temmuz ruhunun ilelebet yaşatılacağına olan inancımı bir kez daha ifade ediyorum."

Kaynak: AA / Sait Çelik
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