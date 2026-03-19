Vali Özkan, bayram öncesi uygulama noktasını ziyaret etti

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı öncesi güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve görevleri için teşekkür etti. Güvenlik için sahada görev yapan 2 bin personelin önemine vurgu yaptı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı öncesi Muslubelen uygulama noktasında görev yapan personeli ziyaret etti.

Vali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile görev yapan personeli ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Personelin bayramını da kutlayan Özkan, Ramazan Bayramı arifesinde yol uygulama ve kontrol noktasında jandarma ve emniyet personeliyle bir araya geldiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirten Özkan, "İnşallah bu bayramı da geçen bayramlarda olduğu gibi sükunet içerisinde geçiririz. Bu kapsamda sahada 533 ekiple jandarma ve emniyetten 2 bin personel vatandaşlarımız için görev yapıyor." dedi.

Özkan, tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, nice bayramlara kavuşma temennisinde bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri uzun süre araç kullanmamaları konusunda uyararak broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar

Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza