Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Yozgat Şehir Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden Özkan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak çiçek takdim etti.

Özkan, sağlık çalışanlarının fedakarlığı ve özverisiyle hayat kurtarma misyonunun toplum için çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden, kendi sağlıklarını riske atarak, insanların sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Özkan, "Onların bu görevlerini yerine getirirken gösterdikleri çaba takdire şayandır. 14 Tıp Bayramı vesilesiyle onların emeklerini bir kez daha hatırlamak ve teşekkür etmek istedim." dedi.