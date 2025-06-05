Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan Kurban Bayramı Mesajı
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramın huzur, bereket ve kardeşlik duygularının ön planda olduğu müstesna bir gün olduğunu vurguladı. Özkan, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, bütün vatandaşların bayramını kutladı ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, huzurun, bereketin, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın en yoğun yaşandığı müstesna günlerden birisi olan mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, millet olarak dini ve milli duyguların yaşandığı, insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetlenmesine, birlik ve beraberlik şuurunun güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Özkan, "Yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi ziyaret ederek yetime, yoksula, kimsesizlere, çaresizlere çare olarak bayramlarımızı günün anlam ve önemine göre uygun olarak yaşamalıyız." ifadelerini kullandı.

Bütün vatandaşların bayramını kutlayan Özkan, bayram vesilesiyle trafiğe çıkacak olan sürücülere de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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