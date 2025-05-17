Yozgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yozgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Yozgat'ta Adliye Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ta 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Kent merkezi Adliye Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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