Yozgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Yozgat'ta Adliye Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Yozgat'ta 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezi Adliye Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel