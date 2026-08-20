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Yozgat'ta Yöresel Ürün Pazarı Açılışa Hazır

Yozgat'ta Yöresel Ürün Pazarı Açılışa Hazır
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Yozgat'ta kadın girişimcilerin ürettiği yöresel ürünlerin satılacağı pazarın çalışmaları tamamlanıyor. Vali Özkan incelemelerde bulundu; pazar, kooperatiflerin lezzet ve el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.

Yozgat'ta kadın girişimcilerin ürettiği yöresel ürünlerin satışa sunulacağı "Yöresel Ürün Pazarı"ndaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat-Ankara kara yolu Sarıhacılı TOKİ mevkisinde yapımı devam eden Yöresel Ürün Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Özkan, çevre düzenlemesi ve ulaşım bağlantılarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pazarın tamamlanmasıyla kentteki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin hazırladığı yöresel lezzetler, el emeği ürünler ve yerel üretim değerleri vatandaşlarla buluşturulacak.

Kaynak: AA
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