Yozgat'ta Yöresel Ürün Pazarı Açılışa Hazır

Yozgat'ta kadın girişimcilerin ürettiği yöresel ürünlerin satışa sunulacağı "Yöresel Ürün Pazarı"ndaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat-Ankara kara yolu Sarıhacılı TOKİ mevkisinde yapımı devam eden Yöresel Ürün Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Özkan, çevre düzenlemesi ve ulaşım bağlantılarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pazarın tamamlanmasıyla kentteki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin hazırladığı yöresel lezzetler, el emeği ürünler ve yerel üretim değerleri vatandaşlarla buluşturulacak.

Kaynak: AA