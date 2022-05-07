Yozgat'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Yozgat'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yaptı.

Meydan Yeri'ndeki uygulamada, yayalara bilgi verilerek broşür dağıtıldı, araçlar durdurularak, vatandaşların karşıya güvenli geçişi sağlandı.

Araçları durduran trafik polisleri, emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu, araçlardaki çocuklara "kırmızı düdük" hediye etti.