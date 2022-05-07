Yozgat'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Yozgat'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yaptı.

Yozgat'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yaptı.

Meydan Yeri'ndeki uygulamada, yayalara bilgi verilerek broşür dağıtıldı, araçlar durdurularak, vatandaşların karşıya güvenli geçişi sağlandı.

Araçları durduran trafik polisleri, emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu, araçlardaki çocuklara "kırmızı düdük" hediye etti.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Trafik Haftası, Yozgat, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title