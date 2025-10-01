Haberler

Yozgat'ta Yasaklı Irk Köpek Besleyen Kişiye Ceza Kesildi

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yasaklı ırk köpek besleyen bir kişiye 16 bin 634 lira ceza uygulanırken, köpek hayvan barınağına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin yasaklı ırk köpek beslediğini tespit etti.

Ekipler, yasaklı ırk köpek beslediği belirlenen kişiye 16 bin 634 lira ceza kesti.

Köpek Şefaatli Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
