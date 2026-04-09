Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere hazır hale getiriliyor.

İlçeye bağlı Abdili köyü mevkisinde uçamayan şahini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı şahini alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek