Yozgat'ta Yaralı Kınalı Keklik Tedavi Altına Alındı
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kınalı keklik, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisi tamamlandığında keklik doğaya salınacak.
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde arazide yaralı halde bulunan kınalı keklik tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Altındağ Mahallesi yakınlarında yaralı bir kınalı keklik buldu.
Jandarma, kekliği tedavisinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Keklik, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel