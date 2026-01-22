Haberler

Yozgat'ta yaralı halde bulunan kedi tedaviye alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boğazlıyan ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, tedavi için belediye hayvan barınağına götürüldü. Bir aracın motoruna sıkışarak yaralanan kedi, veteriner hekim tarafından müdahale edildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, tedavi altına alındı.

İlçede yaralı kediyi görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kediyi alarak Belediye Hayvan Barınağı'na götürdü.

Bir aracın motor kısmına sıkışması sonucu patisinde yaralar oluşan kediye, veteriner hekim tarafından gerekli müdahale yapıldı.

Tedavisinin ardından barınakta korumaya alınan kedi, gözetim altında tutulacak.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı

Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü