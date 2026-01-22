Yozgat'ta yaralı halde bulunan kedi tedaviye alındı
Boğazlıyan ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, tedavi için belediye hayvan barınağına götürüldü. Bir aracın motoruna sıkışarak yaralanan kedi, veteriner hekim tarafından müdahale edildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, tedavi altına alındı.
İlçede yaralı kediyi görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kediyi alarak Belediye Hayvan Barınağı'na götürdü.
Bir aracın motor kısmına sıkışması sonucu patisinde yaralar oluşan kediye, veteriner hekim tarafından gerekli müdahale yapıldı.
Tedavisinin ardından barınakta korumaya alınan kedi, gözetim altında tutulacak.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel