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Yozgat Valiliği ve Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından aşure dağıtıldı

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Yozgat Valiliği ve Alevi İnanç Birliği Vakfı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı. Vali Mehmet Ali Özkan, Hazreti Hüseyin ve 72 sahabenin şehit edilmesinin acısının hala hafızalarda olduğunu belirtti. Yapılan duanın ardından aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği ve Alevi İnanç Birliği Vakfı'nca vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, muharrem ayının en acı olayının Hazreti Hüseyin ve 72 sahabenin şehit edilmesi olduğunu söyledi.

Hazreti Hüseyin ve sahabelerin şehit edilmesinin herkesin yüreğini yakan ve hala hafızalarda yer alan bir acı olduğunu belirten Özkan, "Allah böyle acıları İslam alemine bir daha yaşatmasın. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Yapılan duanın ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Faruk Ali Yıldırım, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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