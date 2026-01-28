Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kayseri'den Boğazlıyan ilçesine uyuşturucu getiren iki şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, yol kontrolünde ele geçirdiği 3 uyuşturucu kapsülü ile K.E. ve yabancı uyruklu A.İ.A. gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yol kontrolünde aracı durduran ekipler, aramada 3 uyuşturucu kapsülü ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.E. ve yabancı uyruklu A.İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel