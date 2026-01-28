Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Kayseri'den Boğazlıyan ilçesine uyuşturucu getiren iki şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, yol kontrolünde ele geçirdiği 3 uyuşturucu kapsülü ile K.E. ve yabancı uyruklu A.İ.A. gözaltına aldı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yol kontrolünde aracı durduran ekipler, aramada 3 uyuşturucu kapsülü ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.E. ve yabancı uyruklu A.İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye

Paylaştığı rakamlar endişe verici: En fazla azalan 5. ülkeyiz
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var