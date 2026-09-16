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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 6 ay süren takibin ardından bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 985 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, S.D, C.C. ve H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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