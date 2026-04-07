Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 18 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ilçede belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.C.Ü, M.Ş. ve M.D'yi yakaladı.
İkametlerde yapılan aramada, 18 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik