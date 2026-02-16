Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ankara'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine durdurulan araçta 221 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan Yozgat'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yerköy'ün Sarayköy mevkisinde aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 221 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.Ö. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

Tacizden tutuklanan belediye başkanı için harekete geçtiler
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti