Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ankara'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine durdurulan araçta 221 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan Yozgat'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yerköy'ün Sarayköy mevkisinde aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 221 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.Ö. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel