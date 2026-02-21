Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Sorgun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. O.K. ve Y.E.K. isimli iki kişi gözaltına alındı.
Yozgat'tın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler O.K. ve Y.E.K'nin otomobille kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yol kontrolünde aracı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.K. ve Y.E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik